Erstes Mal im Reality-TV: Promi-BB-Sarah hatte "geile Zeit"

Promi Big Brother war das erste Fernsehformat für Sarah Wagner (28). Nachdem die TikTokerin die Wildcard gewonnen hatte, war sie bereit, die Herausforderungen des großen Bruders anzunehmen. Kurz vor dem Halbfinale musste sie die Show jedoch verlassen. Doch ihre Zeit im Container möchte die Social-Media-Bekanntheit nicht mehr missen. "Es hat mir – auch wenn es vielleicht nicht so gewirkt hat – sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten auch sehr witzige Momente, wir haben super viel gelacht, wir haben diskutiert, wir haben gestritten, aber im Grunde war es eine supergeile Zeit", schwärmt Sarah im Interview mit Promiflash.

Die 28-Jährige habe bei Promi BB viel gelernt, vor allem auch über sich selbst. Von ihrer ersten Reality-TV-Teilnahme ist Sarah also absolut begeistert – sogar so sehr, dass sie sich vorstellen kann, an weiteren Shows teilzunehmen. Theoretisch gemeinsam mit ihrem Partner, aber auch problemlos allein. Abgesehen von Temptation Island, "da bin ich raus", betont sie, sei sie für alles komplett offen: "Ich kann mir tatsächlich alle Formate vorstellen."

Auch wenn Sarah im Laufe der Zeit und auch im Nachhinein betrachtet viel Spaß während ihrer Teilnahme hatte, dauerte es ein wenig, bis sie im Kreise ihrer Mitstreiter richtig warm wurde. "Es war natürlich schwierig für mich, am Anfang da reinzukommen. Erstens bin ich zwei Tage später eingezogen, zweitens war das mein erstes Reality-TV-Format. Es war alles neu für mich", erklärte sie Promiflash. Das war auch der Grund dafür, dass sich der Internetstar anfänglich sehr ruhig und somit ganz anders als auf seinem TikTok-Kanal zeigte. Als sie sich dann aber zurechtgefunden hatte und wusste, wem sie sich anschließen soll, sei sie dann mehr und mehr aufgetaut und habe gezeigt, wie sie wirklich ist.

Sat.1 Sarah Wagner, "Promi Big Brother"-Wildcard-Kandidatin

Joyn Sarah Wagner bei "Promi Big Brother" 2024

