Bereut Alida Kurras ihre Jürgen-Milski-Beichte bei Promi-BB?

Alida Kurras (47) zog dieses Jahr in den Promi Big Brother-Container ein, nachdem sie bereits im Jahr 2000 beim normalen "Big Brother" mitgemacht hatte. Jetzt machte sie gleich zu Beginn eine pikante Beichte und verriet, dass sie eine Affäre mit dem Schlagersänger Jürgen Milski (60) hatte. Promiflash hat bei der Reality-TV-Darstellerin nachgehakt und wollte wissen, ob sie denn im Nachhinein etwas anders gemacht hätte. "Es gibt sicher das ein oder andere Thema, was ich erzählt habe und nicht erzählen wollte. Aber es hat sich dann so ergeben und in Gesprächen entwickelt. Sich jetzt zu ärgern bringt nichts, insofern bin ich fein damit", verrät Alida.

Im Gespräch mit ihrer Mitbewohnerin Bea Peters (42) plauderte die 47-Jährige offen über die Liebelei mit Jürgen. Unter anderem verriet sie auch, dass sich der Fernsehmoderator in seiner Beziehung den ein oder anderen Seitensprung leistete. Sie selbst habe die Romanze geheimgehalten. "Wenn man die Geliebte ist, hält man ja die Fresse", erklärte sie.

Jürgen selbst äußerte sich bisher nicht zu der Liebesbeichte von Alida. Kurz nach der Ausstrahlung postete er jedoch ein Foto auf Instagram, das ihn gemeinsam mit zwei blonden Frauen im Arm an einem Pool zeigte – bei den Damen handelt es sich vermutlich um seine Frau Marion und Töchterchen Nadine. "Auf die Liebe und mein süßes Leben!", kommentierte er vielsagend den Schnappschuss.

Joyn/ Benedict Müller Alida Kurras, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin, 2024

Instagram / juergen.milski Jürgen Milski liegt mit seiner Frau und seiner Tochter am Pool

