Dieser TV-Auftritt hat sich definitiv gelohnt. Seit mittlerweile sieben Staffeln präsentieren Start-up-Unternehmer den Investoren Carsten Maschmeyer (61), Judith Williams (47), Nils Glagau (44), Ralf Dümmel (53), Georg Kofler (63) und Dagmar Wöhrl (66) ihre cleveren Ideen. Sie sollen den schlauen Tüftlern im besten Fall nicht nur eine Finanzspritze für ihr Geschäft beisteuern, sondern auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Vor einigen Jahren nahmen auch Anne und Stefan Lemcke an der Show teil und machten den Deal ihres Lebens: Sie sind jetzt Multi-Millionäre.

Vor knapp vier Jahren war das Paar mit dem Start-up Ankerkraut in das Format gegangen. Anne und Stefan produzieren selbst Gewürzmischungen und verkaufen diese in verkorkten Fläschchen – und das alles ohne Geschmacksverstärker. Wie Bild erfahren haben soll, haben die beiden vergangene Woche rund 20 Prozent ihrer Anteile verkauft: Für weit mehr als zehn Millionen Euro. Die Anteile sollen an die französische Investmentfirma EMZ gegangen sein.

Frank Thelen (44) hatte damals offenbar das richtige Gespür. Der Investor – der nun die Show nach sechs Jahren verließ – machte den Eheleuten einen Vorschlag, den sie nicht ausschlagen konnten. Er hatte ihnen 300.000 Euro für 20 Prozent des Unternehmens geboten. Danach wuchs das Geschäft auf 100 Mitarbeiter, drei Standorte und einen geschätzten Wert von 100 Millionen Euro.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen" im April 2020

Wenzel, Georg/ ActionPress "Die Höhle der Löwen"-Investoren

Getty Images Frank Thelen, Investor

