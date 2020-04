So geht es am Set von Die Höhle der Löwen zu! Am Dienstagabend flimmerte nun die letzte Folge der Frühlingsstaffel über die TV-Bildschirme. Etliche kreative Köpfe konnten noch einmal ihr Glück versuchen – und den einen oder anderen Löwen überzeugen und eine Investition an Land ziehen. Im Fernsehen ist aufgrund der begrenzten Zeit aber immer nur ein Teil der Präsentation der Gründer zu sehen. In Wirklichkeit passiert an so einem "Die Höhle der Löwen"-Drehtag natürlich noch ein bisschen mehr!

Das verrieten Inna und Vladislav Falk, die vergangene Woche ihren Campinghelfer Ropescout präsentierten nun im Promiflash-Interview. "Wir waren schon ziemlich aufgeregt", erinnern sie sich an ihren Pitch zurück. "Irgendwann hieß es: 'Jetzt ist Ropescout dran!'. Dann hatten wir direkt ein Interview mit Amiaz, gefolgt von unserem Pitch vor den Löwen und einem Interview im Anschluss", schilderte das Ehepaar. Der Auftritt sei für sie eine absolute Ausnahmesituation gewesen: "Wir waren meganervös, weil wir nicht einschätzen konnten, wie die Löwen auf uns reagieren würden."

Als sie schließlich vor Carsten Maschmeyer (60) und Co. standen, habe sich die Aufregung aber gelöst. "Wir konnten unser Produkt ausführlich präsentieren und hatten anschließend die Gelegenheit, offene Fragen zu beantworten und auf Einwände einzugehen", berichteten Inna und Vladislav weiter. Und wie lang dauerte das Ganze? "Der Pitch war, im Vergleich zu vielen anderen, relativ kurz und dauerte rund eine Stunde", plauderten die Unternehmer aus – die übrigens einen Deal mit Zuschauerliebling Ralf Dümmel (53) ergattert haben.

Inna und Vladislav Falk von Ropescout

Dr. Georg Kofler, Frank Thelen und Nils Glagau reden über Rankwerk bei "Die Höhle der Löwen"

Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen"



