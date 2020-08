Robbie Williams (46) und Ayda Field (41) sind verliebt wie am ersten Tag! Vor zehn Jahren hatten sich der einstige Take That-Star und seine heutige Frau das Jawort gegeben. Allerdings hatte es der Sänger seiner Partnerin vorher nicht leicht gemacht: Er trennte sich kurz vor der Hochzeit dreimal von ihr, um klarzustellen, dass er nicht bereit für ein Ehe- und Familienleben ist. Dann konnte Ayda ihn aber offensichtlich doch überzeugen und das hat sich ausgezahlt: Die beiden sind inzwischen nicht nur stolze Eltern von vier Kindern – sondern auch nach wie vor noch ganz vernarrt ineinander!

Am Freitag jährte sich der Hochzeitstag der Turteltauben zum zehnten Mal – aus diesem Grund widmet Ayda ihrem Mann nun einen süßen Post. Sie teilt ein Bild, auf dem sie und der Musiker sich vor einer idyllischen Berglandschaft küssen und schreibt dazu liebevolle Worte: "Robbie, am 7. August 2010 habe ich 'Ja, ich will' gesagt... Zehn Jahre, acht Hunde, drei Katzen, zwei Schildkröten und ein bester Freund später, würde ich immer wieder 'Ja, ich will' sagen. Lass uns diesen Berg gemeinsam hochlaufen, bis wir die Spitze erreicht haben!"

Tatsächlich hatten Ayda und Robbie eigentlich geplant, sich bei einer zweiten Hochzeit noch einmal die romantischen Worte zu sagen – die Feier ist nun jedoch abgeblasen. Das jedoch nicht aufgrund mangelnder Gefühle, sondern vor allem wegen der aktuellen Gesundheitskrise und der damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen: "Ich glaube, dieses Jahr wird das nichts mehr, weil wir ganz viele Leute dabei haben wollten. Wir möchten, dass unsere Freunde mit von der Partie sind", hatte der "Feel"-Interpret Ende Juli via Instagram erklärt.

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field bei deinem "The X Factor"-Launch 2018

Getty Images Ayda Field im November 2016 in London

Getty Images Ayda Field und Robbie Williams, 2015

