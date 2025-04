Fans in Sorge: Robbie Williams ringt mit inneren Dämonen

Robbie Williams (51) hat in einem nächtlichen Instagram-Post intime Gedanken zu seinen inneren Kämpfen geteilt. Der ehemalige Take That-Star postete in den frühen Morgenstunden drei längere Textpassagen, die Einblicke in seinen aktuellen Gemütszustand gewährten. "Manchmal geht es nicht um Selbstverbesserung, sondern darum, das Chaos in sich zu bändigen", schrieb er und sprach weiter über die dunklen Gedanken, die ihm regelmäßig den Schlaf rauben. Besonders alarmierend war für viele Fans seine Bemerkung, dass er etwas spüre, das ihn zerstören wolle: "Da ist etwas in mir, das alles sabotieren will – manchmal will es sogar, dass ich diesen Planeten für immer verlasse." Worte wie diese ließen die über drei Millionen Follower des Sängers mit gemischten Gefühlen zurück.

Robbie, der bereits vor zehn Jahren öffentlich über seine mentalen Probleme gesprochen hatte, räumte erst kürzlich ein, dass bei ihm Depressionen und Angstzustände zurückgekehrt seien. In einem Interview erklärte er, dass ihn die plötzliche Wiederkehr seiner psychischen Probleme nach langer Zeit völlig überrascht habe. Der 51-Jährige, der außerdem derzeit mit der Demenzerkrankung seiner Mutter und der Parkinsondiagnose seines Vaters zu kämpfen hat, scheint aktuell mehr denn je mit sich selbst im Konflikt zu stehen. Seine Fans reagierten mit aufmunternden Kommentaren: "Du bist großartig, Robbie, du solltest stolz auf dich sein!" oder "Liebe beginnt bei dir selbst. Bitte pass auf dich auf!", waren einige der Reaktionen auf seine Worte.

Abseits der großen Showbühne ist Robbie seit Jahren für seine offene Auseinandersetzung mit psychischen Problemen bekannt. Mit seiner Frau Ayda Field (45) zieht er vier Kinder groß – ein Lebensaspekt, der dem Star trotz seiner Herausforderungen offenbar Halt gibt. In Interviews sprach der Musiker immer wieder von der heilsamen Kraft dieser starken familiären Liebe, die ihn auffängt, wenn es in seinen Gedanken dunkel wird. Robbie, eine der schillerndsten Figuren der britischen Popkultur, galt stets als Meister darin, inneren Schmerz hinter einer großen Portion Witz und Charme zu verbergen. Umso größer ist die Wertschätzung seiner Fans für die aktuelle Offenheit – und die Hoffnung, dass er auf diesem Weg Stück für Stück zu mehr Selbstliebe findet.

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Instagram / aydafielwilliams Robbie Williams und Ayda Field, März 2025