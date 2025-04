Robbie Williams fühlt sich unwohl, wenn Fans ihn ansprechen

Robbie Williams (51) hat offen über seine Angst gesprochen, wenn Fans ihn um Fotos oder Autogramme bitten. Der Sänger erklärte auf Instagram, dass diese Situationen bei ihm Panik auslösen. Eine Person hatte ihm sogar eine Notiz geschrieben, die seine Netflix-Dokumentation lobte, und um ein gemeinsames Foto gebeten. Robbie antwortete ebenfalls mit einer Notiz und bat um Verständnis, dass er nach nur zwei Stunden Schlaf und stressigen Stunden mit seinen vier Kindern keine weiteren Blicke auf sich ziehen wolle. "Wenn jemand ein Foto mit mir macht, würden alle anderen sich fragen, wer ich bin, und das würde meine Angst verstärken", schrieb er.

Der ehemalige Take That-Star sprach in diesem Zusammenhang über den Druck, der mit dem Berühmtsein einhergeht. In der Öffentlichkeit werde oft angenommen, Prominente müssten rund um die Uhr verfügbar und offen für alle Wünsche sein. Doch Robbie betonte, dass auch Stars Menschen mit eigenen Bedürfnissen seien, die manchmal einfach ihre Ruhe bräuchten. Er selbst habe viele Jahre gebraucht, um mit sozialen Interaktionen halbwegs zurechtzukommen. "Jede Interaktion, ob mit Fremden oder Menschen, die ich gut kenne, erfüllt mich mit Unbehagen", räumte der Sänger ein. In der Vergangenheit hat Robbie wiederholt über seine Kämpfe mit psychischen Problemen gesprochen, darunter Depressionen und Angstzustände. Erst kürzlich teilte er seine dunkelsten Gedanken mit, betonte aber gleichzeitig, wie sehr ihn positives Feedback seiner Fans in seinem jetzigen Lebensabschnitt berühre und dass er immer dankbar sei, wenn jemand seine Musik schätze.

Der Sänger, der seit Jahren mit seiner Frau Ayda Field (45) und den gemeinsamen vier Kindern in der Öffentlichkeit steht, hat sich eine treue Fangemeinde aufgebaut, die ihn auch für seine Offenheit bewundert. In seinen jüngsten Aussagen rief er jedoch noch einmal dazu auf, Prominenten mit mehr Respekt und Verständnis zu begegnen. "Ich könnte gerade mit meiner Mutter telefonieren, um über ihre Demenz zu sprechen, oder an meinen Vater und seinen Parkinson denken", erklärte er. Für seine ehrlichen Worte erhielt Robbie viel Zuspruch von Fans und Kollegen wie Adam Lambert (43) und Paris Hilton (44), die seine Botschaft als wichtig und mutig bezeichneten. "Das hat mich zum Weinen gebracht. Ich liebe dich, Bro, danke, dass du verletzlich bist und sagst, was du fühlst", schrieb Paris.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige