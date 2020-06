Robbie Williams (46) und Ayda Field (41) mussten bis zu ihrem Happy End einige Umwege in Kauf nehmen! Der Sänger und die Schauspielerin kennen sich mittlerweile seit 14 Jahren. 2010 traten sie zusammen vor den Traualtar und krönten ihr Glück nach der Hochzeit mit vier Kindern. Das Paar scheint immer noch total glücklich miteinander zu sein, im vergangenen Jahr erneuerten die beiden sogar ihr Ehegelübde. Doch bevor ihre Beziehung so gefestigt war, machte Robbie ein paar Mal mit Ayda Schluss!

Früher hatte der Popstar nie heiraten und Kinder bekommen wollen. Um Ayda klar zu machen, dass er ihr diese Dinge niemals geben kann, trennte sich Robbie nach einem The Times-Bericht gleich dreimal von ihr. Doch die ehemalige X Factor-Jurorin gab nicht auf und kämpfte um ihre Liebe. "Ich war in ihn verliebt. Er war liebenswert, ein wunderbarer Mensch und er war so charmant und witzig und unglaublich. Er hatte mein Herz. Er war mein Seelenverwandter", beschreibt die TV-Beauty ihre Gefühle.

In einem Interview mit Promiflash im vergangenen September plauderte Ayda ganz offen über ihr Leben mit dem Musiker und gab dabei ihr persönliches Ehegeheimnis preis: "Wir sind auch wirklich ein Team, wir sind auf einer Ebene. Es wäre zum Beispiel schwieriger, wenn wir unterschiedliche Erziehungsansichten hätten." Für ihre Beziehung sei es aber auch wichtig, sich Zeit zu zweit einzuräumen und nicht nur Eltern zu sein.

