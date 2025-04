"Größte Hoffnung": Giovanni Zarrella dankt Robbie Williams

Normalerweise ist es wohl Giovanni Zarrella (47), der von Fans nach einem Selfie gefragt wird – in diesem Fall steht er auf der Seite des Bewunderers. Auf Instagram teilt der Sänger einen Schnappschuss, auf dem er gemeinsam mit Superstar Robbie Williams (51) in die Kamera strahlt. Dazu teilt er einen emotionalen Text: "Wer mich und meine Geschichte kennt, weiß, dass dieser Mann hier an meiner Seite für mich stets die größte Inspiration und Hoffnung war – der Beweis, dass es auch nach einer erfolgreichen Zeit in einer Band für einen Künstler alleine weitergehen kann."

Tatsächlich haben die beiden Musiker einen ähnlichen Werdegang. Ihre ersten Erfahrungen im Business sammelten sie als Mitglied einer Band. Giovanni startete seine Karriere im Jahr 2001 als Teil von Bro'Sis, Robbie wurde ab 1990 als Mitglied von Take That berühmt. "Auch er brauchte mehrere Anläufe, bis ihn 'Angels' schließlich zum größten Entertainer Europas machte und seine Reise richtig begann", erinnert sich Giovanni und fügt mit einem lachenden Emoji hinzu: "Bei mir hat es definitiv länger gedauert, bis ich wieder am Start war." Aufgeben sei aber nie eine Option für den Ehemann von Jana Ina Zarrella (48) gewesen: "Der Gedanke daran kam mir nicht einmal. Auch dank [Robbie], seiner Geschichte und seiner Reise."

Heute ist die Solokarriere des 47-Jährigen im vollen Gange. Seine italienischen Songs wie "Fantastico", " Danza" und "Sei bella tu" erfreuen sich nicht nur großer Beliebtheit, er hat sich auch als Moderator einen Namen gemacht. Seit 2021 hat er sogar seine eigene TV-Show! Die "Giovanni Zarrella Show" kommt beim ZDF-Publikum so gut an, dass der Sender Anfang dieses Jahres seinen Vertrag mit Giovanni um weitere drei Jahre verlängert hat.

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Getty Images Giovanni Zarrella, Sänger

