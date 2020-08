Tierischer Zuwachs bei Priyanka Chopra (38) und Nick Jonas (27)! Die Bollywood-Schauspielerin und der Jonas Brothers-Sänger sind schon seit über einem Jahr verheiratet und wollen bald Eltern werden. Dabei hat das Hollywood-Paar schon jetzt eine volle Hütte. Immerhin leben sie mit zwei Hunden zusammen – doch das scheint Priyanka und Nick noch lange nicht zu reichen. Mit einem niedlichen Bild stellten die beiden jetzt ihr neuestes Familienmitglied – Hund Nummer drei – vor.

"Unser neues Familienporträt! Willkommen in der Familie, Panda!", schrieb Priyanka auf Instagram zu einem Bild von sich, Nick, ihren beiden bekannten Hunden – und Panda. Was für eine Rasse genau in dem Vierbeiner steckt, wissen die beiden nicht genau. "Aber er scheint eine Mischung aus Husky und Australian Shepherd zu sein", munkelte die 38-Jährige. Erst vor ein paar Wochen hätten sie den Welpen adoptiert.

Doch Moment mal, ist da nicht irgendetwas seltsam auf dem Bild? Tatsächlich: Nick und Priyankas Hundedame Diana wurde einfach ins Bild bearbeitet. "Diana war übrigens nicht bei unserem Fotoshooting dabei, aber wir konnten unser Mädchen Nummer eins nicht auslassen...", erklärte die Beauty. Wie das Profil des Mischlings zeigt, haben sich alle drei Hunde aber bereits kennengelernt und verstehen sich prächtig.

Priyanka und Nick Jonas im Januar 2020

Nick Jonas und Priyanka Chopra, Mai 2020

Nick Jonas und Priyanka Chopras Hunde Panda und Diana

