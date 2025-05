Nick Jonas und Priyanka verzaubern gemeinsam bei Met Gala

Nick Jonas (32) und Priyanka Chopra (42) strahlten am Montagabend vereint auf dem Roten Teppich der Met Gala 2025 im Metropolitan Museum of Art in New York. Nach einer arbeitsbedingten Trennung – Priyanka war zuletzt für Dreharbeiten in Indien – feierte das Paar sein glamouröses Comeback. Zum vierten Mal präsentierten sich die Schauspielerin und der Musiker als Paar auf der renommierten Gala, die in diesem Jahr unter dem Motto "Superfine: Tailoring Black Style" stattfand.

Priyanka begeisterte in einem Vintage-Balmain-Ensemble in Schwarz und Weiß, das mit auffälligen Polka Dots und einem Hut glänzte, während Nick in einem Outfit von Designerin Bianca Saunders ebenfalls alle Blicke auf sich zog. Laut People Magazine zeigte sich Priyanka begeistert vom diesjährigen Motto: "Es ist ein Ausdruck dessen, was Mode ausmacht, und darin liegt eine unglaubliche Kraft." Auch Nick schwärmte von Designerin Bianca Saunders und erklärte gegenüber Vogue: "Ich bin schon lange ein Fan." Für das Paar stand in diesem Jahr offenbar die Zusammenarbeit mit kreativen Köpfen im Vordergrund – ganz im Einklang mit dem Met-Gala-Motto.

Für das Paar, das sich 2018 das Ja-Wort gab, gehört die Met Gala mittlerweile fast schon zur Tradition. Ihr Debüt auf dem berühmtesten Teppich der Modewelt feierten sie 2017, noch unverheiratet. Seitdem überraschten sie immer wieder mit Designer-Outfits, die für Gesprächsstoff sorgten. Abseits der Glamour-Events genießen Priyanka und Nick vor allem ihr Familienleben – nach der Geburt ihrer Tochter Malti verbringen sie viel Zeit in New York. Nick erzählte kürzlich dem People Magazine, wie sehr sie das Leben als kleine Familie genießen: "Wir sind es gewohnt, in 10 Tagen in 10 verschiedenen Städten zu sein. Es war wirklich schön, an einem Ort zu sein und diese Zeit zusammen zu genießen."

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei der Met Gala 2024

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra, Nick Jonas und Tochter Malti 2024 in London

