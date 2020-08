Wer erinnert sich noch an die neuseeländische Science-Fiction-Kinderserie "The Tribe"? Die Show spielt in einer Welt, in der alle Erwachsenen gestorben sind und deshalb nur noch Kinder existieren. Diese müssen nun ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und ihr Leben meistern. Verschiedene Stämme, sogenannte Tribes, kämpfen immer wieder gegeneinander und kreieren so die Gesellschaft ihrer Generation. Ganze fünf Staffeln wurden von der Serie produziert, bevor diese eingestellt wurde. Im deutschen Fernsehen liefen die Folgen erstmals im April 2001 auf KiKa. Was machen die Hauptdarsteller aus der Kult-Serie heute?

Amber – Beth Allen (36)

Amber, gespielt von Beth Allen, war die Anführerin der Mall Rats, die den Hauptstamm der Serie darstellen. Nach dem Erfolg spielte sie für einige Jahre in der neuseeländischen Serie "Shortland Street" und erschien in einigen Folgen der Serie "Power Rangers". Auch auf der Theaterbühne war sie seither in verschiedenen Stücken zu sehen.

Lex – Caleb Ross (38)

Badboy Lex wurde von Caleb Ross gespielt und gehörte auch zu den Anführern der Mall Rats. Erst vor Kurzem erzählte er in dem Podcast The Tribe: The official Podcast über seine Vergangenheit als Schauspieler, seine neue Heimat Kanada und seine Arbeit als Musiker.

Ebony – Meryl Cassie (36)

Die schöne Ebony, in Wirklichkeit heißt sie Meryl Cassie, war durchgehend Teil der Serie und später die Anführerin der Locos. Nach ihrem Ausstieg hatte sie noch kleinere Rollen in neuseeländischen Serien und Shows, widmete sich jedoch eher der Musik. Vor wenigen Tagen kündigte sie auf Instagram an, im Studio gerade etwas aufzunehmen. Dort teilt sie auch regelmäßig Aufnahmen von sich und ihrer Familie.

Bray – Dwayne Cameron (38)

Bray war wohl der Frauenheld schlechthin und wurde gespielt von Dwayne Cameron. Das Multitalent ist noch heute sehr aktiv und arbeitet laut Angaben auf seiner Homepage als Schauspieler, Regisseur und Maler. Als Teil der neuseeländischen Band Wildblue veröffentlichte er außerdem vier Musikalben. Auch er nutzt Instagram, um Fotos aus seinem Privatleben und von seiner Arbeit zu zeigen.

Trudy – Antonia Prebble (36)

Antonia Prebble verkörperte die junge Mutter Trudy. Laut ihrem Instagram-Account hat sie auch im wahren Leben einen 1-jährigen Sohn mit ihrem Verlobten Dan Musgrove. Als Schauspielerin war sie nach ihrer Rolle in mehreren neuseeländischen Serien, wie zum Beispiel "Sisters" und "The Blue Rose", zu sehen und tritt noch immer im Fernsehen auf.

Anzeige

Twitter / Beth_Allen_NZ Beth Allen, Schauspielerin

Anzeige

Facebook / Caleb Ross Caleb Ross, 2015

Anzeige

Instagram / merylcassie Meryl Carrie, 2019

Instagram / dwaynecameronofficial Dwayne Cameron, Schauspieler

Getty Images Antonia Prebble bei den NZ TV Awards im November 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de