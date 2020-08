Auch für einen waschechten Profi ist "Sing On! Germany" eine ziemliche Herausforderung! Seit dem 7. August ist die brandneue Musikshow mit Palina Rojinski (35) auf Netflix zu sehen. Der Clou der Sendung: Pro Folge treten sechs Kandidaten im großen Karaokekampf gegeneinander an – während der einzelnen Runden ersingen sich die Teilnehmer jede Menge Punkte, die am Ende in eine Gewinnsumme umgerechnet werden. Auch Vollblutmusiker Danny versucht sein Glück in der Show und verrät Promiflash: "Sing On! Germany" ist wirklich kein Zuckerschlecken!

Zwar hat der Berliner im Laufe seiner Karriere bereits auf zahlreichen internationalen Bühnen gestanden – dennoch muss er zugeben: Der Karaokekampf hat es in sich! "Auf meinen eigenen Konzerten bin ich niemals so nervös, wie ich es dort war. Das ist schon purer Nervenkitzel, dort zu stehen, auf seine Song Line zu warten und dann einfach mal so aus dem Nichts abzuliefern", erklärt der Dance With You-Interpret im Interview. "Für mich als Straßenmusiker war es vor allem ungewohnt dem Original möglichst nahezukommen, da ich normalerweise hier und da meine ganz eigene Interpretation aus einem Song mache", schildert Danny weiter. "Aber ich denke, ich wäre jetzt der absolute 'Singstar'-Killer."

"Sing On! Germany" läuft nicht im TV, sondern "nur" auf Netflix – war Danny enttäuscht, als er das erfahren hat? "Ich glaube, es ist auch in der Musikshow-Welt Zeit für etwas Neues.[...] TV ist natürlich Kult! Aber keine Werbeunterbrechungen und alle Folgen direkt abrufbereit zu haben, ist auch mal sehr nice!", erklärt der 27-Jährige. "Zudem spreche ich mit meiner Musik eine junge Zielgruppe an. Daher sehe ich für mich bei Netflix einen großen Vorteil."

Netflix Die Kandidaten bei "Sing On! Spain"

Dasignarts Danny, Musiker

Dasignarts Danny aus "Sing On! Germany"

