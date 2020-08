Sorgt Palina Rojinski (35) bei "Sing On! Germany" für gute Stimmung? Seit dem 7. August läuft die brandneue Musikshow auf Netflix. Pro Folge treten sechs Kandidaten im großen Karaokekampf gegeneinander an – während der einzelnen Runden ersingen sich die Teilnehmer jede Menge Punkte, die am Ende in eine Gewinnsumme umgerechnet werden. Moderiert wird das Ganze von der schönen Schauspielerin und Moderatorin. Wie schlägt Palina sich dabei so?

Promiflash hat im Anschluss an die Dreharbeiten mal bei "Sing On! Germany"-Kandidat Danny nachgefragt, wie er Palina erlebt hat. Der Vollblutmusiker kam daraufhin gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus: "Charmant, energisch, chillig. Die Show mit Palina hat einfach mega Fun gemacht", betonte der 27-Jährige. "Sie war supersympathisch und hat mit ihrer Art die Show einfach einzigartig gemacht."

Und was sagen die Zuschauer? Auf Twitter wurde das neue Format bereits fleißig diskutiert – und kommt dabei nicht wirklich gut weg. Die attraktive Deutschrussin scheint jedoch nicht der Grund dafür zu sein: "Also 'Sing On!' ist ja echt langweilig, aber wenigstens ist Palina dabei", schreibt ein Nutzer. "Ohne Palina würde ich mir das nicht antun", erklärte ein weiterer.

Matthias Nareyek/Getty Images for GQ Germany Palina Rojinski, Moderatorin

Dasignarts Danny aus "Sing On! Germany"

Getty Images Palina Rojinski in Köln, Oktober 2017

