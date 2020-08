Denkt Maren Wolf (28) schon an ihre After-Baby-Figur? Aktuell ist die Influencerin hochschwanger. Die YouTuberin und ihr Mann Tobias Wolf erwarten momentan ihr erstes gemeinsames Kind – ihren Sohnemann Lyan River. Während ihrer anderen Umstände hat die Blondine bereits 26 Kilo zugenommen, und ihr Bauchumfang hat sich auf 1,22 Meter gestreckt. Trotz ungewohnt kurviger Silhouette hat es Maren nicht eilig damit, sich nach der Entbindung sofort in ein knallhartes Training zu stürzen.

Das gab die werdende Mutter nun in ihrer Instagram-Story preis. So schrieb ein User in der Frage- und Antwortrunde: "Du bist sehr kräftig geworden, glaubst du, du schaffst es, danach wieder abzunehmen?" Darauf hat Maren eine erfrischend ehrliche Antwort parat: "Ich mache mir da keinen Stress. Ich gebe meinem Körper Zeit und er wird das schon rocken", ist sich die Bald-Mama sicher.

Immerhin seien nicht nur hartnäckige Fettpölsterchen dazugekommen: "Ich habe einiges zugenommen und gerade zum Schluss viele Wassereinlagerungen", erklärt Maren. Vor allem das gespeicherte Wasser verschwindet nach einer Geburt bekanntlich schnell.

Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf im August 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

