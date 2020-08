Das hört Oliver Pocher (42) sicher nicht gern! Seit 2016 ist der Comedian bereits mit seiner Frau Amira (27) zusammen. Erst im vergangenen Jahr besiegelten die zwei ihr Liebesglück mit dem Jawort. Dass in der Beziehung der Fernseh-Bekanntheiten vor allem Humor und gemeinsames Lachen eine große Rolle spielt, dürfte den Fans spätestens seit ihrer gemeinsamen Show "Pocher – gefährlich ehrlich!" klar sein. Doch ein Witz seiner Liebsten könnte Oli jetzt vielleicht so gar nicht gefallen: Amira lästert über die Liebhaber-Qualitäten ihres Mannes.

In der neuesten Episode ihrer gemeinsamen TV-Produktion besichtigt das Paar einen Swinger-Club. Vor einer Wand, auf der das weibliche Geschlechtsteil in XXL-Format abgebildet ist, will der Comedy-Star von der Österreicherin wissen, wo sich der G-Punkt der Frau befindet. "Jetzt mit 42 fragst du, wo der ist?", entgegnet Amira und findet offenbar, dass diese Frage ihren Göttergatten schon viel früher hätte beschäftigen müssen. "Ich habe ihn schon oft genug gefunden", beteuert Oli zwar, bekommt von der Beauty aber direkt eine Antwort, die es in sich hat. "Das waren Zufälle", provoziert sie ihn lachend.

Dass sich die 27-Jährige bei dieser Aussage aber wohl nur einen Scherz erlaubt hat und es im Ehebett bestimmt nicht regelmäßig zum Sex-Fail kommt, dürfte spätestens bei einem Blick auf die Familienplanung klar werden: Immerhin erwarten die beiden nach ihrem gemeinsamen Sohn bereits zum zweiten Mal Nachwuchs.

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher

ActionPress Oliver und Amira Pocher im Juni 2019 in Hamburg

Thomas Burg / ActionPress Oliver und Amira Pocher verkünden zweite Schwangerschaft

