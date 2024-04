Aus diesem Grund schwört Amira Pocher der Antibabypille ab!

Amira Pocher (31) gibt einige private Einblicke. In ihrem Podcast "Liebes Leben" plaudert sie mit ihrem Bruder Hima Aly aus dem Nähkästchen und verrät ein interessantes Detail: Die Ex von Oliver Pocher (46) hat die Antibabypille abgesetzt! Plant sie etwa weiteren Nachwuchs? Das lässt die Beauty offen und erklärt den Grund für ihre Entscheidung. Die Moderatorin habe starke Stimmungsschwankungen gehabt. "Und das bin doch gar nicht ich!", merkt sie an.

Aktuell sei Amira auf "Entzug von den ganzen Hormonen." Das bringe neben ihrer Gefühlslage auch andere Veränderungen mit sich. Sie habe das Verhütungsmittel bereits zuvor schon einmal abgesetzt. Mit den Vor- und Nachteilen während und nach der Einnahme habe die 31-Jährige daher Erfahrungen. Nachdem sie damals aufgehört hatte, die Pille zu nehmen, verlor die Österreicherin an Gewicht: Amira erinnert sich, dass "zwar nichts mehr von der Oberweite da war, aber egal."

In ihrem Podcast kommen die Geschwister außerdem auf einige eher heikle Themen zu sprechen. In einer vergangenen Folge diskutierten die zwei unter anderem über die Freundschaft von Hima und Olli. Die Moderatorin scheint damit nicht ganz einverstanden zu sein. Amiras Bruder war vor einer Weile sogar mit dem Comedian und Mola Adebisi (51) im Urlaub. Für seine Schwester wolle er auf die freundschaftliche Verbindung mit ihrem Ex nicht verzichten, sondern eine "Brücke" sein.

Instagram / amirapocher Amira Pocher

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher und Olli mit dem gemeinsamen Sohn im Januar 2020

