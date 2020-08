Sind spanische Netflix-Produktionen ein sicherer Erfolgsgarant? In den vergangenen Jahren begeisterten zahlreiche Filme und Serien die Nutzer der Streamingplattform. Ganz vorne mit dabei: der fesselnde Bankräuber-Hit Haus des Geldes und das Teenager-Drama Élite. Beide Formate zählen zu den international erfolgreichsten Titeln in der Netflix-Geschichte. Was die Serien so besonders macht? Sowohl "Élite", als auch "Haus des Geldes" sind spanische Eigenproduktionen und strotzen dadurch vor Spannung und Leidenschaft. Genau wie "High Seas" – auch der elegante Mystery-Thriller wird immer beliebter!

"High Seas" spielt in den 1940er-Jahren und erzählt die Geschichte rund um das transatlantische Luxus-Kreuzfahrtschiff Bárbara de Braganza und dessen Passagiere – an Bord ereigneten sich bereits zahlreiche Dramen: Darunter natürlich packende Liebesgeschichten und sogar Morde. Zwar hat die Serie keinen so steilen Start hingelegt wie "Élite" oder "Haus des Geldes", doch inzwischen verzaubert sie zahlreiche Fans! So ist die dritte Staffel "High Seas" nach deren Release am 7. August direkt in die Netflix-Charts geklettert und hielt sich tagelang in den Top Ten.

Sicherlich schaltet der eine oder andere Zuschauer vor allem wegen der superattraktiven Besetzung ein. Allein Male Model Jon Kortajarena (35), der in "High Seas" den heißen Kapitän Nicolás Vázquez spielt, hat inzwischen eine riesige Fanbase: Nur auf Instagram folgen dem Hottie schon 2,7 Millionen Bewunderer. Und auch Beauty Alejandra Onieva, die in der Serie die Carolina Villanueva verkörpert, lässt sicherlich viele Männerherzen höherschlagen.

Szene aus "High Seas", Staffel zwei

Szene aus "High Seas", Staffel drei

Jon Kortajarena, Schauspieler und Model

