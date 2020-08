Die Sportwelt trauert um einen der ihren. Georg Volkert, der von vielen Schorsch genannt wurde, gehörte jahrelang zu einer festen Größe in der Bundesliga. Der Fußballer stand unter anderem für den FC Nürnberg, den Hamburger SV und den VfB Stuttgart auf dem Platz und absolvierte während seiner Karriere insgesamt 410 Ligaspiele. Zudem schaffte er es 1968 in die deutsche Nationalmannschaft. Nach all den großen Erfolgen müssen seine Fans nun Abschied nehmen. Georg ist gestorben!

Der einstige Sportler wurde 74 Jahre alt. Laut der Hamburger Morgenpost starb er am Sonntagmorgen in der Uniklinik Erlangen. Die Todesursache war Herzversagen. Schon in den Jahren vor seinem Tod hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Vor drei Jahren hatte er einen Herzinfarkt erlitten und hatte deswegen vier Bypässe bekommen.

Das letzte Mal, dass man den ehemaligen Dribbler bei einem öffentlichen Auftritt gesehen hatte, war im vergangenen November gewesen, als ihm der Ministerpräsident Markus Söder den Bayerischen Verdienstorden überreicht hatte. Georg hinterlässt seine Ehefrau Isolde und seine Tochter Manuela.

Anzeige

Public Address Georg Volkert, 2010

Anzeige

United Archives GmbH Georg Volkert, Fußballer

Anzeige

Public Address Georg Volkert, Ex-Fußballer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de