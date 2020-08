Was diesen Frauen passiert ist, ist einfach nur unvorstellbar! Die YouTube-Stars Eden The Doll, Jaselene Whiterose und Joslyn Flawless waren am Montagabend entspannt in Hollywood unterwegs, als eine Gruppe von Männern die drei Transfrauen überfallen und ausgeraubt haben – doch damit noch lange nicht genug: Die Attacke, die Eden und ihren Freundinnen ausgesetzt waren, wurde gefilmt und im Netz festgehalten!

In ihrer Instagram-Highlight-Story hat die Blondine all die Straftaten gespeichert, die einer der Täter mitgefilmt hatte. So haben die Männer Eden und ihre Freundinnen nicht nur beraubt, sondern auch aufs Übelste beleidigt und geschlagen. Jaselene wurde sogar so doll verletzt, dass sie für einige Minuten bewusstlos war. "Sie sagten die ganze Zeit, dass sie tot ist und haben gelacht, als ich sie anflehte, einen Krankenwagen zu rufen", erinnert sich Eden in den Clips zurück.

Die Frauen waren den Taten komplett hilflos ausgesetzt. "Die Leute predigen immer 'Black Lives Matter' und wollen Gleichberechtigung, aber so werden schwarze Transfrauen wirklich behandelt", schreibt sie in einem der Videos weiter. Die drei bekommen nach dieser Horrornacht aber prominenten Support. RuPaul's Drag Race-Star Trinity The Tuck meldet sich im Netz zu Wort und ist erschüttert. "Ich hoffe, euch allen geht es gut. Ich kann einfach nicht glauben, dass diese Menschen einfach eure Sachen geklaut haben und handgreiflich wurden", so die Dragqueen auf Twitter.

Eden The Doll mit ihren Freundinnen und der Männergruppe

Eden The Doll, Influencerin

Trinity the Tuck, "RuPaul's Drag Race"-Star

