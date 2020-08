Am Dienstagabend war es endlich so weit: Das brandneue Reality-TV-Format Like Me – I'm Famous feierte sein Fernsehdebüt! In der Sendung kämpfen aktuell noch neun Stars um eine Siegprämie von 100.000 Euro. Was sie dafür tun müssen? Der Teilnehmer, der von seinen Kollegen – wie auf Facebook, Instagram und Co. – die meisten Likes abstaubt, gewinnt! Zum Cast gehören dabei mehr oder weniger bekannte Promis. Er zählt wohl zu letzterer Kategorie: Promiflash stellt euch den "Like Me – I'm Famous"-Kandidaten Don Francis mal vor!

Der gebürtige Hamburger, der vor rund drei Jahren schon bei Goodbye Deutschland zu sehen war, hat viele Seiten. Vor allem ist der Entertainer aber der selbst ernannte "König von Lloret de Mar" – hier führt er auch seine eigene Bar "I love Don Francis" und arbeitet zudem als Reiseleiter und Stimmungssänger. So kam auch der Kontakt zu seiner guten Freundin und Kollegin Melanie Müller (32) zustande, mit der er gerade bei "Like Me – I'm Famous" zu sehen ist. "Wir kennen uns schon viele Jahre und sind sowas wie Bruder und Schwester", schwärmte er gegenüber Promiflash.

Was hat Don dazu bewogen, an einem Reality-TV-Format mitzuwirken? "Natürlich hat mich die Kohle gereizt", gab er im Promiflash-Interview offen zu. Außerdem vermutete er, in der Villa "alte Bekannte" wiederzusehen – womit er ja Recht behalten sollte. Kanntet ihr Don vorher schon? Stimmt ab!

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Instagram / don_francis_original Don Francis, Entertainer

Instagram / don_francis_original Don Francis und Melanie Müller

Instagram / don_francis_original Don Francis, Partysänger

