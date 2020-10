Endlich ist klar, wer das brandneue RTL-Reality-Format Like Me – I'm Famous gewonnen hat! Seit Mitte August kämpfen zehn Promis um die Gunst ihrer VIP-Kollegen und 100.000 Euro. Denn nur der, der von seinen Kontrahenten die meisten Daumen nach oben bekommt, kann den Gewinn absahnen! Das große Finale wurde zwischen Filip Pavlovic (26), Alexander Molz (25) und Melanie Müller (32) entschieden – doch wer konnte sich am Ende durchsetzen?

Kurz vor der allerletzten Like Lounge lag der Ex-Köln 50667-Darsteller mit acht Likes noch vorn. Und auch nach der Vergabe der Herzen sollte der Show-Sieg eigentlich an Alex gehen: Er durfte sich über 15 Daumen nach oben freuen. Doch dann folgte der Schock: Alle bisher ausgeschiedenen Teilnehmer wie Dijana Cvijetic (26) und Sarah Knappik (34) durften per Videobotschaft noch einmal Likes verteilen. Und dabei kam der dunkelhaarige Beau weniger gut weg. Schlussendlich setzte sich der Ex-Bachelorette-Blondie Filip mit 29 Herzchen durch!

Für Alex war dieser Rückschlag nur schwer verkraften, war er doch zuvor davon ausgegangen, das Preisgeld schon sicher zu haben! Für Filip kam das Ganze dafür umso überraschender. Ungläubig blickte er seinen Kumpel an und erklärte: "Bruder, ich glaube das nicht! Ich freue mich wirklich tierisch über diesen Sieg. Ich habe nicht mehr damit gerechnet." Ganz brüderlich schlugen Alex und Filip dann aber noch miteinander ein.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

TVNOW / Stefan Gregorowius Alexander Molz bei "Like Me – I’m Famous"

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic bei "Like Me – I’m Famous"

TVNOW / Stefan Gregorowius Melanie Müller bei "Like Me – I’m Famous"

