Nun hat es auch Don Francis erwischt! Gerade erst hat der ehemalige Like Me – I'm Famous-Kandidat verraten, dass seine Frau Kristina an Corona erkrankt sei. Die beiden leben zwar gemeinsam in einer Finca, waren in ihren heimischen vier Wänden aber räumlich getrennt. Don hatte sich bis dahin nicht testen lassen, da er keinerlei Symptome hatte und so oder so in Quarantäne musste. Jetzt kam es aber anders: Don wurde positiv auf Covid-19 getestet.

Das verrät der Entertainer im Promiflash-Interview. "Was soll ich sagen – ich bin auch Covid-19-positiv", erklärt der König von Lloret de Mar. Das Paar habe Besuch von zwei Mitarbeitern der spanischen Gesundheitsbehörde bekommen und dabei sei der Hamburger gebeten worden, einen Schnelltest zu machen. "Jetzt kann ich wenigstens wieder mit Eichhörnchen in einem Bett schlafen", betont Don weiter. "Eichhörnchen" nennt er liebevoll seine Partnerin.

Im Gegensatz zu Kristina hat der Partyveranstalter zum momentanen Zeitpunkt immer noch keine Symptome. Sein Liebste habe hingegen die typischen Grippesymptome wie leichtes Fieber, Verlust des Geschmackssinns und Kurzatmigkeit. Don war kurzzeitig ins Gästezimmer gezogen, muss durch seinen positiven Test nun aber im Haus keinen Abstand mehr zu Kristina einhalten.

Anzeige

Instagram / don_francis_original Don Francis und seine Frau Kristina, August 2020

Anzeige

Instagram / don_francis_original Don Francis, "Like Me – I'm Famous"-Kandidat 2020

Anzeige

Instagram / don_francis_original Don Francis mit seiner Frau Kristina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de