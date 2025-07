So sehr buhlte Alexandru Ionel um das Herz seiner Patricija

Alexandru Ionel (30) hat in einem Interview Einblicke in die Anfänge seiner Beziehung mit Patricija Ionel (30) gegeben. Der moldawische Meister im Tanzsport, der im Alter von 13 Jahren nach Deutschland kam, lernte die gebürtige Litauerin erst Jahre später über Instagram kennen. Alexandru hatte von ihrer Suche nach einem Tanzpartner erfahren und sie kurzerhand angeschrieben. Wenig später trafen sich die beiden erstmals bei einem Turnier in Bratislava, wo sie ein Probetraining vereinbarten. Doch bis aus geteilten Tanzschritten Liebe wurde, brauchte Alexandru einiges an Geduld – wie er im Gespräch mit der "NDR Talk Show" erzählte.

Die Anfänge ihrer Beziehung verliefen holprig. Patricija zögerte zunächst, Alexandrus Gefühle zu erwidern, obwohl ihre Harmonie auf der Tanzfläche längst spürbar war. Er musste sich einiges einfallen lassen, um ihr Herz zu erobern. "Erstmal musste ich ackern, mir viel einfallen lassen, Taschen tragen, gut tanzen und dann habe ich irgendwann gesagt: 'Ich liebe dich'", erzählte der Tänzer. Patricija erklärte, dass sie sicher sein wollte, ob Alexandru wirklich der Richtige für sie sei. Letztlich zahlte sich sein Durchhaltevermögen aus: Die beiden wurden ein Paar, heirateten 2022 und wurden noch im selben Jahr Eltern ihres Sohnes Noelis. Im vergangenen Jahr wurde ihre kleine Familie durch die Geburt der Zwillinge Melody Amory und Elison Amory komplett.

Heute jongliert das Paar das Leben als Eltern von drei Kindern mit ihrer Karriere als Tänzer. In der aktuellen Staffel von Let's Dance standen Alexandru und Patricija erneut gemeinsam auf der Bühne. Trotz aller Verantwortung finden die beiden dank der Unterstützung ihrer eigenen Eltern immer noch Zeit für ihre große Leidenschaft: den Tanzsport. Der Alltag bleibt ein Balanceakt, doch ihre Liebe scheint stark genug, um sowohl die Tanzkarriere als auch das Familienleben erfolgreich zu meistern. Ihre Geschichte zeigt, dass Ausdauer – sowohl auf der Tanzfläche als auch im Leben – am Ende belohnt wird.

Instagram / bellatricija Patricija und Alexandru Ionel im Juli 2024

Instagram / bellatricija Patricija und Alexandru Ionel mit ihren Zwillingen, September 2024

ActionPress / Simon Pfaff Patricija und Alexandru Ionel bei "Let's Dance – die große Profi-Challenge"