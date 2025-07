Nach Keksi-Drama: Inscope21 und Jennifer Saro teilen Clip

Jennifer Saro (29) und Inscope21 (30) haben einen gemeinsamen Sohn, der liebevoll Keksi genannt wird. Lange Zeit bekannte sich der YouTuber jedoch nicht öffentlich zu seinem Nachwuchs. Seit Kurzem haben die zwei Medienpersönlichkeiten ihre Differenzen aber wohl klären können. Auf Instagram teilen sie nun einen humorvollen Clip, um das zu verdeutlichen. In einem Reel schütteln sich die zwei die Hände und Keksi wird sogar von seinem Vater in den Arm genommen. "Fühlt sich illegal an, das zu posten", betitelt Jennifer das Video.

Bei den Fans kommt die Aufnahme hervorragend an. In der Kommentarspalte heißt es unter anderem: "Alter, bestes Video ever! Endlich!", "Iconic, haha" oder "Macht weiter so! Ihr seid auf einem richtig guten Weg, eine tolle Patchwork-Familie zu werden." Zudem kommentiert Internetpersönlichkeit Sonny Loops (29) ein Applaus-Emoji und Tara Tabitha (32) schreibt: "Hauptsache Keksi geht's gut!"

Erst vor wenigen Wochen sprach Inscope21 erstmals öffentlich über sein und Jennifers gemeinsames Kind. Zuvor bestätigte er nie offiziell, dass er tatsächlich Keksis Vater ist. In einem YouTube-Video ließen die beiden schließlich ihre Vergangenheit Revue passieren und verrieten, dass die frühere Bachelorette nach einem One-Night-Stand schwanger geworden sei – trotz Verhütung. Obwohl beide damals zunächst an einem Strang zogen, bröckelte das Verhältnis jedoch und die Verbindung war zerrüttet. Mittlerweile möchte der 30-Jährige laut eigenen Angaben aus seinen Fehlern lernen und mehr für seinen und Jennifers Sohn da sein.

