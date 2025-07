So hat sich Andrej Mangold und Annis Beziehung verändert

Andrej Mangold (38) und Annika Jung haben beim Lascana Summer Club Event offen über ihre Beziehung gesprochen. Das Paar hatte sich Anfang des Jahres getrennt, nach einiger Zeit aber doch wieder zueinandergefunden. Dieser Neuanfang hat laut Andrej ihre Verbindung nachhaltig verändert. "Wir kommunizieren jetzt offener und ehrlicher miteinander", erklärte der Ex-Bachelor im Gespräch mit Promiflash und betonte, dass das Teilen ihrer tiefsten Ängste und Gefühle ihrer Beziehung eine neue Stärke verliehen habe.

Nach der Trennung hatte es für beide Zeit gebraucht, um an den Punkt zu gelangen, an dem sie sich wieder füreinander entschieden. Andrej betonte jedoch, dass es genau diese Phase der Reflexion und die Bereitschaft zur Veränderung waren, die ihrer Beziehung eine neue Qualität gegeben haben. "Kommunikation ist der Schlüssel", sagte er und erklärte weiter, dass es wichtig sei, nicht nur darüber zu reden, sondern das Gespräch aktiv zu suchen.

Nach ihrer Versöhnung trat das Paar erstmals wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit auf und ließ keinen Zweifel an ihrem Glück. Eng umschlungen und farblich aufeinander abgestimmt zeigten sich Andrej und die Influencerin auf dem roten Teppich in Berlin von ihrer besten Seite. Die zweite Chance scheint ihren Zusammenhalt gestärkt zu haben und das Paar präsentiert sich nun selbstbewusster und glücklicher denn je.

Getty Images Andrej Mangold und Aninka Jung, Juli 2025

Instagram / anniju__ Andrej Mangold und Annika Jung, Influencer

Instagram / dregold Annika Jung und Andrej Mangold im April 2023