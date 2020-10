Die Zeit bei Like Me - I'm Famous war für Alexander Molz (25) ziemlich emotional! Zum einen hat ihn seine Teilnahme allein schon jede Menge Nerven gekostet. Zum anderen ist Alex schon mal in der Villa gewesen, in der er während der Dreharbeiten mit seinen Mitstreitern gewohnt hat. Der Grund: Auf dem Gelände hat vor drei Jahren ein Shooting für Köln 50667 stattgefunden – damals noch mit seinem Serienkollegen Ingo Kantorek (✝44), der 2019 bei einem Autounfall ums Leben kam. An diesen Ort zurückzukehren, war für Alex alles andere als einfach.

Um offizielle Pressebilder zu schießen, versammelte sich der gesamte "Köln 50667"-Cast damals in dem hübschen Haus in Rösrath südöstlich der Domstadt. Damals natürlich mit von der Partie: Daily-Urgestein Ingo, der von Folge eins an die Rolle des Alex Kowalski spielte. Seine Frau Suzana und er sind im August vergangenen Jahres tödlich verunglückt – ein Schicksalsschlag, der auch den ehemaligen Chico-Darsteller Alexander ziemlich mitgenommen hat. "Somit sind viele Erinnerungen schon im Moment der Anreise hochgekommen, natürlich besonders an meinen verstorbenen Arbeitskollegen Ingo und seine wundervolle Ehefrau Suzana", beteuert der 25-Jährige im Interview mit Promiflash. Die Villa war und werde immer "etwas Besonderes" bleiben.

Ingo und Suzanas Tod hat Alex komplett erschüttert. Kurz nach dem schlimmen Unglück nahm er im Netz Abschied von "Big Daddy" und teilte rührende Zeilen. "Den Sound deiner Harley Davidson werde ich vermissen, mein Freund", lautete seine bewegende Botschaft auf Instagram.

Anzeige

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek im Dezember 2018

Anzeige

Instagram / alexandermolz_official Alex Molz, ehemaliger "Köln 50667"-Star

Anzeige

RTL II / Köln 50667 Ingo Kantorek, verstorbener "Köln 50667"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de