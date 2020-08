Für diesen Promi heißt es wieder: Koffer packen! Seit Dienstagabend läuft Like Me – I’m Famous im TV und sorgt schon jetzt für den einen oder anderen Aufreger. Zehn Promis kämpfen um Likes und Anerkennung – doch die erste Vergabe in der "Like Lounge" endet für so manch einen Star in einem kleinen Drama. Dieser VIP muss nach nur kurzer Zeit wieder die Heimreise antreten!

Zum Schluss war es ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Dijana Cvijetic (26) und Helena Fürst (46). Beide Frauen trennte gerade einmal ein Like. Doch für die Fürstin reichte es letztendlich nicht – denn Sarah Knappik (33) verteilt von ihren letzten zwei Likes nur einen an die 46-Jährige. "Ich bin ja jetzt raus, schade", resümierte Helena den Abend – und muss damit wirklich ihre sieben Sachen packen und die Villa verlassen.

Einer, der an diesem Abend erneut enttäuscht wurde, war Alexander Molz (24). Bereits Juana Princess hielt nicht ihr Wort und gab dem Schauspieler keinen Like – auch Sarah verschenkte ihren versprochenen Like, der ursprünglich Alex galt, jemand anderem. "Fakt ist einfach, zwei Leute haben mich hintergangen", zog der ehemalige Köln 50667-Darsteller sein Fazit.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Helena Fürst, "Like Me – I'm Famous"-Star

Anzeige

TVNOW Helena Fürst und Filip Pavlovic bei "Like Me – I'm Famous"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Alexander Molz, "Like Me – I'm Famous"-Promi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de