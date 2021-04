Auch für ihn ist dieser Verlust nur schwer zu begreifen! Am Dienstagnachmittag wurde bekannt, dass Schlagersänger und Reality-TV-Star Willi Herren im Alter von gerade einmal 45 Jahren gestorben ist. Polizisten fanden den einstigen Sommerhaus-Star leblos in seiner Wohnung in Köln-Mühlheim vor. Für seinen Schlagerkollegen und Kumpel Don Francis ein riesiger Schock, wie er Promiflash erklärte: Ihn traf die Nachricht von Willis Tod sehr!

Gegenüber Promiflash äußerte der ehemalige Like Me – I’m Famous-Star, wie schockiert er über die Neuigkeit war. "Großer Schock! Er war ja öfters schon in Lloret de Mar und wir hatten schon so viel Party zusammen gemacht – haben auch ab und zu miteinander telefoniert. Wir hatten immer viel Spaß zusammen und viel gelacht", erinnerte sich der selbst ernannte König von Lloret de Mar zurück. Vor allem für Willis Hinterbliebene tue es dem Partysänger leid. "Ganz schlimm. Das hat mich wirklich ganz schön getroffen diese Nachricht", erzählte er geknickt weiter.

Doch nicht nur Schlagerfreund Don vermisst den 45-Jährigen schmerzlich – auch Willis langjährige Freundin Krümel äußerte sich im Promiflash-Interview zum Verlust des Realitystars. Erst vor wenigen Tagen hatten die beiden nämlich noch Kontakt zueinander gehabt. "Das war Anfang April. Da war er völlig lebenslustig, da war er wie immer!", gab sie tieftraurig preis. Sie könne es noch gar nicht wirklich realisieren, dass Willi nicht mehr unter uns sei.

