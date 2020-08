Diesen Moment werden die Fans von Tavy Pustiu wohl nie vergessen! Der Musiker ist in seiner Heimat Rumänien mehr oder weniger gut bekannt. Besonders mit seinen Livestreams auf Social Media entertaint er seine treuen Fans regelmäßig. Dabei geschah nun ein furchtbares Unglück: Tavy streamte am Wochenende eine Autofahrt mit seiner Frau live im Netz, als der Wagen mit einem Zug kollidierte – der Sänger kam dabei ums Leben.

Diesen unglaublichen Vorfall zeigt das von Tavy selbst aufgenommene Facebook-Video, das unter anderem von Mirror veröffentlicht wurde. In dem Clip sieht man den Rumänen singend und rauchend gemeinsam mit seiner Frau im Auto, im Hintergrund läuft Musik. Dann ist kurzzeitig das erschrockene Gesicht des 29-Jährigen zu sehen, er schreit – anschließend wird das Bild dunkel.

Wie das britische Online-Blatt berichtet, soll Tavys Gattin, die während des Unglücks am Steuer saß, beim Überqueren eines Bahnübergangs einen anfahrenden Zug übersehen haben. Dieser habe den Wagen der beiden gerammt, Tavy starb noch am Unfallort. Seine Frau kämpft seitdem ums Überleben. Ein Polizeisprecher erklärte: "Der Unfall ereignete sich aufgrund der Nichteinhaltung der Regeln am Bahnübergang!"

Facebook / Tavy Pustiu Tavy Pustiu mit seiner Frau

