Große Trauer um DJ Shay! Der Musiker begann bereits im Alter von zehn Jahren auf Veranstaltungen Platten aufzulegen und machte sich mit den Jahren einen Namen als DJ. Daneben arbeitete er als Produzent und Manager von Griselda Records. Das Label wurde von den beiden Rappern Westside Gunn und Conway the Machine im Jahr 2014 gegründet. Jetzt ging Westside Gunn mit einer erschütternden Nachricht an die Öffentlichkeit: Sein Kollege und Freund DJ Shay ist mit 48 Jahren plötzlich verstorben!

"Es war mir eine Ehre, dir zu helfen, deine Träume zu verwirklichen", schrieb der Hip Hopper in einer Instragram-Hommage an den Verstorbenen und weiter: "Du wolltest das mehr als jeder andere." Daraufhin ließ Westside Gunn die Karriere seines verstorbenen Kumpels und die Musiker, die sie gemeinsam groß machten, Revue passieren. Sein Herz sei gebrochen. "Ich vermisse dich verdammt nochmal", lauteten seine bewegenden Worte.

Auch der US-Rapper Benny The Butcher veröffentlichte einige Zeilen auf Instragram, um seine Trauer zum Ausdruck zu bringen. "Er war mein Mentor, mein Lehrer, eine Vaterfigur – das alles", lauteten die Worte des "Deal or no Deal"-Interpreten. Er fühle sich, als habe man ihm etwas gestohlen, schrieb er weiter. Über die genaue Todesursache von DJ Shay ist derzeit noch nichts bekannt.

Instagram / djshaybsf DJ Shay im Juli 2020

Instagram / djshaybsf Jay-Z und DJ Shay im August 2019

Instagram / djshaybsf DJ Shay im Oktober 2018



