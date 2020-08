Große Trauer um Todd Nance: Der Drummer von Widespread Panic ist tot! 1985 hatte er die Südstaaten-Rockband zusammen mit Sänger John Bell (22), Gitarrist Michael Houser und Bassist Dave Schools gegründet. Während der späten 90er- und zu Beginn der 2000er-Jahre erreichte der Banderfolg seinen Höhepunkt. 2014 verließ Todd die Gruppe für zwei Jahre, bevor er sich 2016 endgültig als Bandmitglied zurückzog. Als Drummer ersetzte ihn Devon Trucks. Nun ist Todd im Alter von nur 57 Jahren verstorben!

Den Tod des Musikers bestätigten Widespread Panic auf ihrem Instagram-Account. Zu einem Foto, das Todd am Schlagzeug zeigt, veröffentlichten sie ein Statement der Familie: "Mit großer Trauer verkünden wir, dass Todd Nance, ein Gründungsmitglied von Widespread Panic, heute Morgen in Athens, GA, an plötzlichen und unerwarteten schweren Komplikationen einer chronischen Krankheit verstorben ist." Es sei aktuell noch keine Trauerfeier geplant, aber es werde Informationen geben, sobald entschieden worden sei, wie man Todds Leben und Karriere am besten würdigen könne. "Familie Nance schätzt die Liebe und Unterstützung aller und bittet darum, dass ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit gewahrt bleibt."

Auch die Band äußerte sich in dem Posting zu Todds Tod: "Mit schweren Herzen und liebevollen Erinnerungen verabschieden wir uns von unserem Bruder Todd Alton Nance. Widespread Panic wurde geboren, als Todd seine erste Show spielte." Dreißig Jahre lang sei er der Motor der Band gewesen. Er habe großartige Songs geschrieben und sei ein toller Kollege gewesen. "T-Man war der Inbegriff eines 'Teamplayers'. Er trieb die Band an und fuhr den Van", fügten sie liebevoll hinzu.

Anzeige

Getty Images Jimmy Herring, Todd Nance, John Bell und Dave Schools von Widespread Panic

Anzeige

Getty Images Todd Nance, Drummer von Widespread Panic

Anzeige

Getty Images John Hermann, Dave Schools, John Bell, Jimmy Herring, Todd Nance und Domingo Ortiz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de