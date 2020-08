Die Sorge um Britney Spears (38) wird nicht kleiner – ein neues Video lässt sie sogar noch größer werden. Gerade häufen sich die Schlagzeilen um die Popsängerin wegen rätselhafter Social-Media-Posts, in denen sie anscheinend nie gestellte Fragen ihrer Fans in kurzen Clips beantwortet oder tanzt. Und auch offline kommt die "Piece of Me"-Interpretin nicht zur Ruhe: Nach einem Gerichtsprozess wurde entschieden, dass sie weiterhin unter Vormundschaft steht und dadurch so gut wie keine eigenen Lebensentscheidungen treffen kann. Nach diesen für sie schlechten Nachrichten stellte die 38-Jährige ein neues Video online, bei dem viele Follower vermuten, dass sie dazu gezwungen wurde.

Kein Wort verliert Britney im neuen Clip auf Instagram über die gerichtlichen Angelegenheiten, sondern verrät ihren Abonnenten, dass Halloween ihr liebster Feiertag sei, oder dass sie in der Schule das Fach Geschichte mochte. Einige Zuschauer vermuten bereits, dass sie ablese und dadurch ersichtlich werde, dass die zweifache Mutter zum Dreh des Videos gezwungen wurde: "Sie sieht unsicher, müde, verängstigt und unter Druck stehend aus. Ich hoffe, dass sie bald frei wie ein unabhängiger, erwachsener Mensch leben kann", schreibt ein Follower. Ein anderer ergänzt: "Fällt euch auch auf, dass sie anders spricht als in Interviews noch vor ein paar Jahren?"

Die Fans spekulieren aber auch darüber, dass sie zwischen den Zeilen mehr preisgibt, als nur Antworten auf harmlose Fragen zu geben. Ob das auch für den Kommentar zum Post gilt? Darin bedankt sich Britney nämlich jetzt für die Unterstützung ihrer Community – ausgerechnet einen Tag nach dem für sie enttäuschenden Prozessende: "Ich möchte meinen wunderbaren Fans dafür danken, dass sie so wunderbar zu mir sind. Ich kann eure Liebe spüren und ich weiß, dass ihr auch meine fühlen könnt. Ich danke euch für euren Support!"

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2020

Anzeige

Getty Images Jamie Spears, Britney Spears' Vater

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de