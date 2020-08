Die deutsche Produktion Dark avancierte blitzschnell zu einem weltweiten Erfolg: Nicht nur die mysteriösen Vorkommnisse in der fiktiven Kleinstadt Winden, sondern auch die ergreifenden Geschichten um die Jugendlichen Jonas Kahnwald, Martha Nielsen, Mikkel Nielsen und Co. fesselten Millionen von Zuschauern an die Fernsehbildschirme. Doch kann diese deutsche Serie "Dark" etwa die Stirn bieten? Netflix veröffentliche jetzt die neue Thriller-Show "Biohackers"!

Die Serie "Biohackers" spielt in der deutschen Stadt Freiburg und insbesondere an der Universität, an der die Studentin Mia Akerlund (Luna Wedler) ihr Medizinstudium beginnt. Doch vom Unterrichtsstoff hat die junge Frau offenbar schnell genug: Da Mia den Tod ihres Bruders aufklären möchte, interessiert sie sich für Biohacking-Technologien – und kommt dabei schnell mit illegalen Gen-Experimenten in Berührung. Während ihrer Zeit an der Hochschule lernt sie außerdem den Biologiestudenten Jasper (Adrian Julius Tillmann) und dessen Mitbewohner Niklas (Thomas Penn) kennen, die sie vor eine schwere Entscheidung stellen werden...

Genau wie die gefeierten deutschen Produktionen "Dark" und How to Sell Drugs Online (Fast) stürmte auch "Biohackers" blitzschnell die Netflix-Charts: Aktuell belegt die neue Thriller-Serie den ersten Platz auf der deutschen Top-zehn-Liste des Streamingdienstes (Stand: 23. August). Glaubt ihr, dass "Biohackers" der Mystery-Serie "Dark" tatsächlich den Rang ablaufen wird? Nehmt an der Umfrage teil!

Netflix / Marco Nagel Szene aus "Biohackers"

Netflix / Marco Nagel Szene aus der Netflix-Serie "Biohackers"

Netflix / Marco Nagel Szene aus "Biohackers"

