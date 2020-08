Chrissy Teigen (34) fühlt sich pudelwohl mit ihren Schwangerschaftsrundungen. Vor knapp zwei Wochen verkündete sie, dass sie und ihr Mann John Legend (41) ihr drittes Kind erwarten. Seitdem gibt sie ihren Fans regelmäßig Babybauch-Updates – und das am liebsten mit wenig Stoff am Körper. Nach einem sexy Clip im Badeanzug legt sie nun noch einmal nach: Chrissy posiert fast nackt vor einem Spiegel.

Mit einem kurzen Video meldet sich das Model in seiner Instagram-Story zu Wort. Dafür warf sich die 34-Jährige lediglich in einen kurzen weißen Kimono, den sie offenließ, um ihren Followern freien Blick auf ihre Körpermitte zu gewähren – und die scheint noch einmal einen ordentlichen Sprung gemacht zu haben. Das findet auch die Zweifach-Mama selbst. "Wow, dieses Baby wächst schnell. Ist das möglich?", freut sie sich, während sie liebevoll über ihre Wölbung streichelt.

Schon während ihrer ersten zwei Schwangerschaften begeisterte Chrissy ihre Fans mit zahlreichen heißen Schnappschüssen. Im Mai 2019 teilte sie beispielsweise ein splitterfasernacktes Throwback-Pic aus der Zeit, in der ihr Söhnchen Miles unterwegs war. Was sagt ihr dazu, dass sich Chrissy auch schwanger so sexy im Netz zeigt? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen bei den Grammys 2020

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im August 2020

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, TV-Star

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass sich Chrissy auch schwanger so sexy im Netz zeigt? Ich finde das super! Das muss doch nicht sein... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de