Neuer Babycontent von Maren Wolf (28)! Am Mittwochmorgen war es endlich so weit: Die YouTuberin und ihr Mann Tobias sind Eltern geworden. Stundenlang hatte die Blondine zuvor in den Wehen gelegen und ihren Fans stets Updates rund um den Geburtsvorgang gegeben. Schon kurz nach der Entbindung hatten sich die frischgebackenen Eltern auch mit ersten Fotos von ihrem Sohn Lyan River gemeldet. Jetzt gibt es weitere Details zu dem neuen Familienmitglied.

"Nie wieder ohne dich", schreibt die Influencerin auf ihrem Instagram-Profil zu einem neuen Schnappschuss mit dem Sprössling. Dazu gibt es aber nicht nur eine süße Liebeserklärung an den kleinen Jungen, sondern auch einiges an Infotainment für die Community. Lyan wiegt 3990 Gramm, ist 56 Zentimeter groß und um 3:43 Uhr nachts zur Welt gekommen, wie Maren stolz verrät. Im Anschluss gibt die Netz-Bekanntheit aber auch zu, dass die Ankunft ihres Babys alles andere als leicht gewesen sei. "Es war ein langes Warten [...] Aber wir haben es als Familie geschafft", schreibt sie.

Dass die 28-Jährige nach der kräftezehrenden Geburt ziemlich am Ende gewesen war, hatte sie bereits wenig später offen zugegeben. "Ich bin so fertig jetzt. Ich habe wirklich nicht viel geschlafen bis jetzt. Die Geburt, es war richtig krass", erklärte sie in ihrer Story. Zu diesem Zeitpunkt war Mini-Lyan gerade einmal elf Stunden alt.

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, YouTube-Stars

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im August 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf und ihr Sohn Lyan River im August 2020

