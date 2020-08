Die frischgebackenen Eltern geben einen ersten Einblick in ihre neues Familienleben! Schon seit Tagen fiebern die Fans mit dem YouTube-Paar Maren (28) und Tobias Wolf auf die Geburt ihres Sohnes hin. Nachdem die Blondine stundenlang in den Wehen lag, hat der kleine Lyan River am Mittwochmorgen endlich das Licht der Welt erblickt. Nach einem ersten Foto von Mutter und Baby folgt jetzt ein etwas ausführlicheres Update.

"Ich bin so fertig jetzt. Ich habe wirklich nicht viel geschlafen bis jetzt. Die Geburt, es war richtig krass gestern. Der Kleine ist jetzt ungefähr elf Stunden alt und wir genießen die Zeit. Ganz viel kuscheln", meldet sich die 28-Jährige via Instagram bei ihren Fans. Mit ihrem Nachwuchs im Arm blickt sie erschöpft, aber überglücklich in die Kamera. Vor allem, dass der kleine Mann schon ohne Probleme trinkt, stimme sie ziemlich froh: "Unser kleiner Schatz trinkt jetzt. Es ist unglaublich, es klappt mit dem Stillen."

Auch der stolze Papa ließ es sich nicht nehmen, sich nach der Geburt zu Wort zu melden. "Ich kann es kaum glauben. Wir haben insgesamt jeder mal ein Stündchen geschlafen und uns abgewechselt. Ansonsten: schönstes Gefühl auf der Welt." Aufgrund des Schlafmangels sei er zwar fix und fertig – das kann seinen Vaterfreuden aber offenbar überhaupt nichts anhaben.

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf im August 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf im August 2020

Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf und sein Sohn Lyan River

