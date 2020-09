Sie machen endlich wieder Musik! In den 90er-Jahren wurden die Vengaboys weltberühmt. Mit Hits wie "Boom, Boom, Boom, Boom!", "We Like to Party" oder dem Ohrwurm "Shalala lala" feierte die niederländische Eurodance-Band riesige Erfolge und sorgte damit bei jeder noch so langweiligen Party für ordentlich Stimmung. Doch was machen die Stars heute? Tatsächlich feiern sie ihr Comeback: Die Vengaboys bringen einen neuen Song heraus!

Dies ließ die Gruppe nun in einer Pressemitteilung verlauten. Zusammen mit dem australischen Star-DJ Timmy Trumpet wollen sie ihren Hit "Up & Down" wieder aufleben lassen und werden dem Song mit frischen Beats einen neuen Anstrich verpassen. Doch wie kamen die vier Bandmitglieder auf den Künstler? "Wir haben Timmys Erfolg seit seinen sensationellen Tomorrowland-Auftritten beobachtet. Während unserer Australien-Tour sind wir in seinem Studio in Sydney gelandet und haben eigentlich just for fun eine Festivalversion von 'Up & Down' aufgenommen. Wir waren alle sofort begeistert und konnten spüren, dass der Song erneut Hitpotenzial hat", heißt es in dem Presse-Statement.

Auch Timmy war offenbar sofort von der Kollaboration begeistert. "Künstler wie die Vengaboys haben die Musik, die ich heute mache, geprägt. Als ich die Gelegenheit erhielt, mit einer so fantastischen Band zu arbeiten, habe ich natürlich nicht lange überlegt", so der Australier. Ob die Vengaboys mit ihrem aufpolierten Hit wieder die Charts stürmen können? In den vergangenen Jahren hatte die Band zwar einige Auftritte, konnte aber nie an ihren Erfolg aus den 90er Jahren anknüpfen.

