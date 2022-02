Nach mehr als 20 Jahren immer noch die Bühne rocken? Das schaffen die Vengaboys! Die niederländische Band feierte 1997 ihren Durchbruch und erzielte beachtliche Erfolge mit Songs wie "Boom, Boom, Boom, Boom" oder "We're Going To Ibiza". Nach einigen gelungenen Jahren gönnten sich die Stars erst einmal eine Pause, bevor sie 2020 einen neuen Song veröffentlichten. Doch wie sieht die Gruppe eigentlich heute aus? Die Vengaboys haben sich ganz schön verändert!

Auf ihrem offiziellen Instagram-Profil veröffentlichen die Musiker regelmäßig aktuelle Aufnahmen, die sie auf der Bühne oder auch in privaten Momenten zeigen. Dabei lässt sich eines schnell feststellen: Die Truppe ist zwar kaum wiederzuerkennen, hat sich aber über die Jahre hinweg gut gehalten. Denn gealtert sind die drei ursprünglichen Mitglieder Kim Sasabone, Denise Post-Van Rijswijk und Robin Pors augenscheinlich nicht allzu sehr. Letzterer im Bunde, Donny Latupeirissa, hatte 2007 das ursprüngliche Mitglied Roy den Burger ersetzt.

Auch heutzutage performt die Band immer noch regelmäßig ihre Hits im Licht der Scheinwerfer. Doch wie zeichnet sich eigentlich ihre Erfolgsgeschichte aus? Satte 25 Millionen Alben verkauften die Vengaboys weltweit und besetzten dabei gerne auch mal die Spitze der Charts! Ihr Debütalbum "The Party Album" schaffte es zudem in 20 Ländern auf Platz eins und befand sich 30 Wochen lang in Folge in den US-Billboard-Charts.

Ruud van der Peijl Die Vengaboys

Instagram / vengaboys Die Vengaboys im September 2021

Instagram / vengaboys Die Vengaboys bei einem Auftritt im Februar 2022

