Tayisiya Morderger (23) ist nicht nur Yanas (23) Zwillingsschwester, sondern auch ihre einzige Freundin! Vor wenigen Wochen mischte das Schwesternduo die Show Kampf der Realitystars ordentlich auf. In brenzligen Situationen bewiesen die beiden Blondinen, dass sie immer aufeinander zählen können und sich gegenseitig den Rücken stärken. Aber haben die beiden noch mehr Menschen in ihrem Leben, denen sie so bedingungslos vertrauen können? Nein, sagt jetzt Tayisiya: Sie habe sogar keine anderen Freundinnen außer Yana!

In einer Instagram-Fragerunde wurde Yana von ihren Followern danach gefragt, ob sie einen großen Freundeskreis habe. "Ich habe sehr, sehr wenig Freunde. Man kann die an einer Hand abzählen, sogar weniger", erklärte die Beauty. Sie sei kein Gruppenmensch und habe auch nicht das Bedürfnis, zu jedem Kontakt aufzubauen. Vor allem an Freundschaften zu ihren Geschlechtsgenossinnen mangele es der TV-Bekanntheit. "Die einzige Freundin, die ich habe, ist Taya", stellte sie klar.

Das liege daran, dass Yana mit Männern besser zurechtkomme als mit Frauen, erläuterte die Tennisspielerin. "Das Wort Freunde ist auch ein sehr großes Wort", weiß sie. "Ich bin eher mehr mit Jungs befreundet als mit Frauen, weil ich nicht so an die Frauenfreundschaft glaube", gab Yana ihren Followern preis.

