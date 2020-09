Adele (32) scheint Chet Hanks (30) ordentlich den Kopf verdreht zu haben! Vor wenigen Tagen überraschte die Sängerin ihre Community mit einem neuen Schnappschuss: Mit enger Leggings, Jamaika-Bikini und Federflügeln posiert die Musikerin zum Anlass des Karnevals in Notting Hill vor der Kamera und setzte dabei ihre flache Bauchmitte gekonnt in Szene. Der freizügige Anblick scheint auch Tom Hanks (64)' Sohn Chet gefallen zu haben – prompt baggerte der Schauspieler die Beauty im Netz an!

Für seinen Flirtversuch ließ sich Chet sogar etwas ganz Besonderes einfallen: Via Instagram teilte der gebürtige Kalifornier einen Clip, in dem er mit vollem Körpereinsatz zu Adeles Ohrwurm "Set Fire To The Rain" performt. Anschließend widmet der 30-Jährige in Anlehnung an das Jamaika-Dress der "Hello"-Interpretin sogar noch ein paar persönliche Worte im entsprechenden Dialekt: "Du weißt, dass ich dich schon lange toll finde, aber nachdem ich dein Bild gesehen habe, ist es um mich geschehen!"

Nach Adeles sexy Aufnahme verfolgt der US-Amerikaner jetzt nur noch ein bestimmtes Ziel: Chet wartet sehnsüchtig auf eine private Nachricht der Britin! Damit sein Traum schon bald wahr wird, ruft der "Fantastic Four"-Darsteller sogar seine Follower auf, Adele auf seine kleine Liebesbotschaft aufmerksam zu machen. Die Künstlerin meldete sich dazu bisher allerdings noch nicht zu Wort.

Instagram / adele Adele im August 2020

Instagram / chethanx Chet Hanks, Sohn von Tom Hanks

Getty Images Adele, Sängerin

