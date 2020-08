Sie fühlt sich in ihrem Körper sichtlich wohl! Adele (32) sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für großes Erstaunen bei ihren Fans: Die Sängerin nahm so viel ab, dass ihre Supporter sie beinahe nicht mehr erkannt hätten. Im Netz präsentiert sie seitdem voller Stolz ihren neuen Body – so wie jetzt auch: Adele zeigt sich in einem ziemlich freizügigen Look!

Via Instagram veröffentlichte die 32-Jährige einen aktuellen Schnappschuss von sich, auf dem sie ihre Figur besonders gut in Szene setzt. Pünktlich zum normalerweise jetzt stattfindenden Karneval in Notting Hill, der dieses Jahr wegen der Gesundheitslage ausfällt, verzaubert die Mutter eines Sohnes mit einem ziemlich freizügigen Outfit: In enger Leggings und Bikinioberteil strahlt die Musikerin in die Kamera. Ihren Look rundet sie mit einer verrückten Knötchen-Frisur und Federflügeln ab.

Dass es Adele aktuell ziemlich gut geht, ist kaum zu übersehen. Doch was ist das Abnehm-Geheimnis der Sängerin? In einem Interview mit Us Weekly erklärte die Hollywood-Ärztin Dominique Fradin-Read Adeles Trick. "Um erfolgreich und dauerhaft abzunehmen, müssen wir uns den ganzen Menschen ansehen und nicht nur das Gewicht. Wir besprechen Stress und Schlaf. Wir sprechen über Stimmungen und mentale Gesundheit. Erst wenn all das angesprochen wurde, fangen wir eine individuelle Diät an", so die Diät-Expertin.

Getty Images Adele bei den Grammys 2017

Instagram / adele Adele, Sängerin

Instagram / adele Adele Adkins im August 2020

