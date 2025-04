Tom Hanks' Tochter erhebt schwere Vorwürfe gegen ihre Mutter

Elizabeth Ann Hanks, die Tochter von Schauspieler Tom Hanks (68) und der verstorbenen Samantha Lewes, hat in ihren kommenden Memoiren schwere Vorwürfe gegen ihre Mutter erhoben. In dem Buch "The 10: A Memoir of Family And The Open Road" schildert Elizabeth prägende Kindheitserlebnisse, die von Vernachlässigung bis hin zu emotionaler und körperlicher Gewalt reichen sollen. Nach der Scheidung ihrer Eltern im Jahr 1987 lebte Elizabeth mit ihrem älteren Bruder Colin (47) überwiegend bei ihrer Mutter in Sacramento. In einem veröffentlichten Auszug beschreibt sie ihr Zuhause als chaotisch und lieblos: "Der Kühlschrank war oft leer oder voller abgelaufener Lebensmittel, und meine Mutter verbrachte immer mehr Zeit in ihrem großen Himmelbett, die Bibel studierend."

Samantha Lewes, die mit bürgerlichem Namen Susan Dillingham hieß, erlitt im späteren Verlauf ihres Lebens zahlreiche gesundheitliche und persönliche Herausforderungen. Elizabeth behauptet außerdem, ihre Mutter habe vermutlich an einer bipolaren Störung gelitten, die jedoch nie diagnostiziert worden sei. Im Alter von 14 Jahren zog Elizabeth schließlich zu ihrem Vater Tom nach Los Angeles, da sich die Situation zu Hause zunehmend verschlechtert habe. In einem besonders eindringlichen Moment beschreibt sie, wie eine Nacht eskalierte und die emotionale Gewalt ihrer Mutter in physische Gewalt überging, was letztendlich zu ihrem Umzug führte. Ihre Beziehung zu ihrer Mutter blieb kompliziert, bis Samantha 2002 im Alter von nur 49 Jahren an Knochenkrebs verstarb.

Tom Hanks, der heute selbstkritisch auf seine Vaterrolle zurückblickt, hat vier Kinder: Colin und Elizabeth aus seiner ersten Ehe sowie Chet (34) und Truman (29) aus seiner Ehe mit Rita Wilson (68), mit der er seit 1988 glücklich verheiratet ist. In einem früheren Interview gestand der Schauspieler: "Ich habe jeden Fehler gemacht und musste mit meinen Kindern darüber sprechen, was für ein Idiot ich all die Jahre war." Die Reflexion über die Eltern-Kind-Beziehung scheint in der Hanks-Familie ein sensibles Thema zu sein, das sie jedoch auch heute noch stark verbindet. Elizabeth hat sich mittlerweile als Autorin etabliert und arbeitet daran, ihre turbulente Kindheit mit dieser Veröffentlichung zu verarbeiten.

Getty Images Tom Hanks mit Rita Wilson, Truman und Elizabeth Hanks bei den Oscars 2020

Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson im Januar 2024

