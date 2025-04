Tom Hanks und Rita unterstützten Sohn Chet bei Nüchternheit

Tom Hanks (68) und seine Frau Rita Wilson (68) könnten vermutlich nicht stolzer auf ihren Sohn Chet Hanks (34) sein. Nach einem langen und oft schmerzhaften Kampf gegen seine Drogensucht feiert der 34-Jährige derzeit bemerkenswerte Erfolge – sowohl privat als auch beruflich. Mittlerweile ist Chet nicht nur ein Teil des Country-Duos Something Out West, sondern auch in der Netflix-Serie "Running Point" zu sehen. Über dreieinhalb Jahre ist der Schauspieler und Musiker mittlerweile nüchtern, wie er in der "The Drew Barrymore Show" bekanntgab. Dabei spielte ein entscheidender Faktor eine große Rolle. "Meine Eltern haben mich immer unterstützt, und ich nehme das nicht als selbstverständlich hin", betonte er.

Die schwierige Reise begann für die Familie Hanks im Jahr 2008, als Tom und Rita eine Intervention für Chet einleiteten. Dies war der Ausgangspunkt einer langen und oft steinigen Wegstrecke. Nachdem Chet seinen Kampf mit einer Kokainsucht 2015 öffentlich gemacht hatte, folgten zahlreiche Reha-Aufenthalte, während er immer wieder in alte Muster zurückfiel. Besonders belastend war eine dramatische Auseinandersetzung mit seiner damaligen Freundin im Jahr 2021, die von häuslicher Gewalt überschattet wurde. Doch Chet fand in den folgenden Monaten den Mut, sein Leben grundlegend zu ändern und sich endgültig von seinen Dämonen zu befreien. Heute weiß er sein Durchhaltevermögen zu schätzen. "Ohne meine Nüchternheit hätte ich keine dieser Möglichkeiten", so der Schauspieler und Musiker über seinen heutigen Erfolg.

Die Unterstützung durch seine Familie war dabei ein entscheidender Faktor. Schon in der Vergangenheit betonte Tom Hanks die bedingungslose Liebe zu seinem Sohn. "Als Eltern liebt man seine Kinder unerschütterlich und begleitet sie auf ihrem Weg", sagte der Schauspieler damals gegenüber Entertainment Tonight. Chet selbst, der auch eine Tochter hat, scheint aus dieser Liebe und Stärke seiner Familie viel Kraft zu schöpfen. Während er sich in der Musik und Schauspielerei verwirklicht, spricht er offen über seinen Werdegang und macht anderen Mut, die ebenfalls um ihre Nüchternheit kämpfen. Vor allem die Rolle als Vater scheint ihn zu prägen – seine Tochter Michaiah steht für ihn im Mittelpunkt und ist eine seiner größten Motivationen.

Instagram / chethanx Chet Hanks im Januar 2024

Instagram / chethanx Tom Hanks und Chet Hanks, 2023

