Seit drei Jahren nüchtern: So glücklich ist Chet Hanks

Chet Hanks (34), der Sohn von Hollywood-Star Tom Hanks (68) und Schauspielerin Rita Wilson (68), feiert einen beeindruckenden Meilenstein: Seit drei Jahren lebt er völlig alkoholfrei. "Alles. Einfach alles", antwortet der Schauspieler auf die Frage, was Nüchternheit für ihn bedeuten würde. Auf einer Veranstaltung in Los Angeles spricht er mit dem Magazin Us Weekly über seinen Werdegang und teilt Ratschläge für diejenigen, die ebenfalls einen nüchternen Lebensstil anstreben. Sein klarer Appell: "Hör auf zu grübeln und mach's einfach!" Für ihn bedeute dies auch, alte Gewohnheiten und Freundschaften, die mit Alkoholmissbrauch in Verbindung standen, konsequent hinter sich zu lassen.

Neben seiner Nüchternheit widmet sich Chet ganz seiner Rolle als Vater. Die 2016 geborene Michaiah, seine Tochter mit der ehemaligen Partnerin Tiffany Miles, spielt eine zentrale Rolle auf seinem Weg zur Abstinenz. "Mit einer Tochter musst du einfach unglaublich liebevoll sein", erklärt er und zeigt sich dankbar für die Leichtigkeit, die diese Beziehung mit sich bringe. Auf die Frage, wie er sich auf die kommende Zeit vorbereite, meint er mit einem entspannten Lächeln: "Ein Tag nach dem anderen." Auch beruflich läuft es gut für den Schauspieler: In der Netflix-Serie "Running Point" spielt er einen Basketball-Profi – die Serie wurde kürzlich um eine zweite Staffel verlängert.

Bereits in der Vergangenheit sprach Chet über seine Abstinenz. Vergangenes Jahr machte er im Gespräch mit Page Six anderen Betroffenen Mut und legte ihnen nahe: "Jemandem, der noch nicht so weit ist, der Versuchung zu widerstehen, würde ich raten, sich aus einer solchen Umgebung fernzuhalten." Er selbst kann den Versuchungen mittlerweile widerstehen: Auch als Teilnehmer der Reality-TV-Show "Surreal Life: Villa of Secrets", wo um ihn herum Alkohol konsumiert wurde, blieb der 34-Jährige standhaft und erlag nicht der Versuchung.

Instagram / chethanx Tom Hanks und Chet Hanks, 2023

Instagram / chethanx Chet Hanks im Januar 2024

