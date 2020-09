Melanie Müller (32) ist mit Sarah Knappik (33) durch! Zwischen den beiden Promi-Frauen knallte es in der Reality-TV-Show Like me – I'm Famous gewaltig. Während Sarah sich daraufhin dazu durchrang, die Ballermann-Sängerin um ein klärendes Gespräch zu bitten, verneinte diese entschieden. Warum schloss Melanie eine Versöhnung mit der Blondine von vornherein aus? Im Promiflash-Interview erklärte sie jetzt ihre Einstellung gegenüber Sarah!

"Ich wollte kein Gespräch mit ihr führen, weil ich dieser Frau keine Plattform bieten wollte", stellte die Mutter klar. Sie habe bereits von mehreren Leuten erfahren, wie sich die Beauty bewusst in den Fokus der Aufmerksamkeit rücke. "Ich kenne Kollegen, die mit ihr bei Promi Big Brother oder im Dschungelcamp waren, dass sie alles so auf sich zieht, dass sie der Mittelpunkt ist", erklärte die Reality-TV-Darstellerin Sarahs vermeintliche Strategie. Sie habe einfach keine Lust gehabt, dieses Spiel mitzuspielen.

Des Weiteren bereue Melanie kein einziges Wort, das sie der TV-Bekanntheit an den Kopf geworfen hat. "Man kennt mich ja, was ich sage, ist Gesetz", gab der Mallorca-Star zu verstehen. Mit dem Charakter der 33-Jährigen könne sie rein gar nichts anfangen und wolle sich deshalb auch nicht mit Sarah auseinandersetzen. "Ich mag unehrliche Menschen nicht und Menschen, die eine Show abspielen", stellte die "Pablo der Torero"-Interpretin weiter klar.

Anzeige

Getty Images Melanie Müller im Jahr 2014

Anzeige

Getty Images Sarah Knappik im Jahr 2013

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de