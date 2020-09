Melanie Müller (32) hat endgültig genug. Die Ballermann-Sängerin und Sarah Knappik (33) verstehen sich schon seit ihrem Einzug bei Like Me – I’m Famous nicht besonders gut – immer wieder geraten die beiden Powerfrauen aneinander. Nach einer weiteren Auseinandersetzung in der dritten Folge suchte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ein klärendes Gespräch. Melli hat an einer Aussprache aber ganz offensichtlich kein Interesse.

Sarah wollte sich am Dienstagabend nach einem Streit mit Don Francis und Melanie aussprechen und ging in großer Runde auf sie zu – sie bat die ehemalige Dschungelcamperin darum, unter vier Augen sprechen zu können. Darauf hatte die Blondine aber gar keine Lust: "Wir können das auch hier alles in der Öffentlichkeit klären. Ich möchte mit Sarah nicht mehr reden", brauste sie wütend auf.

"Ich will mit der Frau keine Aussprache haben. Das ist eine falsche Frau, und mit sowas will ich nichts zu tun haben", erklärte Melanie im Einzelgespräch. Doch damit nicht genug – die Tattoo-Liebhaberin holt zum Rundumschlag aus: "In der ganzen Branche bist du verhasst. Ich möchte mich mit dir nicht unterhalten, weil du dumm bist", warf sie ihrem Gegenüber an den Kopf.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Anzeige

TVNOW Sarah Knappik bei "Like Me – I'm Famous"

Anzeige

TVNOW Melanie Müller, "Like Me – I'm Famous"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de