Was halten Willi Herren (45) und Jasmin (41) von den diesjährigen Kandidaten bei Das Sommerhaus der Stars? Am 9. September hat das Warten endlich ein Ende: Die fünfte Staffel der beliebten Reality-TV-Show flimmert über die deutschen Bildschirme. Auch in diesem Jahr bieten die Paare rund um Georgina Fleur (30), Annemarie Eilfeld (30) und Evanthia Benetatou (28) jede Menge Streitpotenzial. Willi und Jasmin hatten im vergangenen Jahr an der Show teilgenommen und verraten, wie sie die neue Besetzung finden.

"Die Besetzung ist nicht so prominent wie im letzten Jahr. Ich bin auf die Leute supergespannt", meint der Partysänger im Promiflash-Interview. Er selbst kenne einige der Pärchen und glaube, vor allem wenn Eva und Andrej Mangold (33) aufeinandertreffen, könne es spannend werden. Die beiden hätten auch das größte Stresspotenzial. "Manchmal sind aber auch die unbekannteren Leute, die man nicht kennt, die dann am meisten polarisieren", erklärt er weiter. Seine Frau freut sich vor allem auf Georgina mit ihren Freund Kubilay Özdemir, sie würden der Sendung den "gewissen Pfiff" geben.

Doch wer hat nun wirklich Chancen auf den Sieg? Der Ex-Lindenstraße-Darsteller tippt auf das Bachelor-Paar Andrej und Jennifer Lange (26): "Die beiden sind sehr sportlich, wirken intelligent und deshalb glaube ich, dass sie große Chancen auf den Sieg haben werden." Jasmin möchte keine Prognose abgeben, denn am Ende würde sowieso alles anders kommen, als man denkt.

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange

Promiflash Chris und Evanthia Benetatou

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

