Diese frischgebackene Mutter braucht eine Pause – von der Netz-Welt! Im April wurden Marie Nasemann (31) und ihr Partner Sebastian zum ersten Mal Eltern eines Sohnes – dessen Namen sie jedoch bis heute geheimhalten. Abgesehen davon gewährte die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ihren Fans aber bisher so einige Einblicke in ihren neuen Alltag mit Kind. Für Maries Geschmack wohl aber doch zu viele – sie möchte ihre Social-Media-Aktivitäten stärker einschränken!

Das gab sie nun in einem brandneuen Update auf Instagram preis, in dem sie erklärt: "Obwohl ich Momente mit meinem Baby natürlich liebsten ganz intim und ohne Handy erlebe, erwische ich mich dabei, wie ich mich verpflichtet fühle, auch Fotos und Stories mit meinem Baby zu posten." Sie stehe ständig unter ihrer eigenen Beobachtung und habe das Gefühl, zeigen zu müssen, wie sehr ihre neue Mama-Rolle sie erfüllt.

Ihre Selbstzweifel kommen wohl nicht von ungefähr: Offenbar hat Marie einige negative Nachrichten erhalten, in denen ihr unter anderem vorgeworfen wurde, dass sie zu viel verreise. Um so eine Kritik an ihr künftig zu vermeiden, überlege sie nun, eine komplette Web-Pause einzulegen.

Marie Nasemann

Marie Nasemann, TV-Star

Marie Nasemann

