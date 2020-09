Melanie Müller (32) hatte erst bekannt gegeben, dass ihre gesamte Familie an Corona erkrankt ist. Angeschleppt hatte den Virus ihr Mann Mike Blümer, bei dem sie und auch ihre zwei Kinder Mia (2) und Matty sich offenbar angesteckt hatten. Inzwischen geht es dem Quartett aber wohl wieder besser. Immerhin teilte die Sängerin nun mit, dass sie schon am kommenden Freitag wieder auf der Bühne stehen wird.

Bisher befanden sich Melli und ihre Liebsten noch in Quarantäne – darf sie dann überhaupt schon auftreten? Tatsächlich ja! Wie RTL berichtet, sei die zwangsläufige Isolation mittlerweile beendet. Angeblich hat das Gesundheitsamt die für Familie Müller geltenden Maßnahmen bereits am vergangenen Wochenende aufgehoben. Einer Performance-Rückkehr dürfte also nichts mehr im Wege stehen: Dementsprechend wird die Ballermann-Sängerin wie geplant eine 45-minütige Show bei einer Veranstaltung in Dresden abliefern.

Während die Symptome bei Melanie und ihren Kids recht mild ausfielen, traf es den Familienvater etwas härter. Mike hat rund zwei Wochen lang im Bett gelegen und musste vergangenen Donnerstag sogar von einem Notarzt behandelt werden. Danach wurde sogar seine Lunge geröngt, erklärte die ehemalige Dschungelcamp-Siegerin daraufhin in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und Mike Blümer mit ihren Kindern Mia Rose und Matty

Anzeige

Wehnert, Matthias Melanie Müller bei der Ü30-Après-Ski-Party in der Görlitzer Kulturbrauerei, Februar 2020

Anzeige

Getty Images Melanie Müller mit ihrem Mann Mike

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de